Afrın'deki Terör Hedefleri Ateş Destek Vasıtalarıyla Vuruluyor

Afrın'daki PKK/PYD hedefleri, Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs, çok namlulu roket atar ve ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.

Suriye'nin Halep kenti Afrın ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 7'nci günde de sürüyor. Kilis sınırında konuşlu bulunan fırtına obüs topları, ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla keşif, gözetleme birliklerinden gelen koordinatlar doğrultusunda PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. - KİLİS