Afrin'deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor

KİLİS - Kilis sınırında konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar Afrin'deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Hareketi 23'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun Afrin kırsalında sürerken, Kilis'in Sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA'lar, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına alınmaya devam ediyor. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılanıyor.