Afrin'deki Pyd Mevzileri Roketatarlarla Vurulmaya Devam Ediyor
AFRİN HAREKATI'NDA 23. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Afrin'deki Pyd Mevzileri Roketatarlarla Vurulmaya Devam Ediyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrin’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.

Afrin'deki Pyd Mevzileri Roketatarlarla Vurulmaya Devam Ediyor

Kilis'te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrin'deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 23'üncü gününde devam ederken, Kilis'in sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA'lar, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılanıyor. - KİLİS

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