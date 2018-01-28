Afrin'deki Pkk/pyd Mevzileri Çnra ile Vuruyor
AFRİN HAREKATI'NDA 10. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Afrin'deki Pkk/pyd Mevzileri Çnra ile Vuruyor

Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ÇNRA ile vuruyorKİLİS - Kilis'te konuşulu bulunan sınır birliklerinden Çok Namlulu Roketatarlar ile PKK/PYD mevzileri vuruluyor.

Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ÇNRA ile vuruyor

KİLİS - Kilis'te konuşulu bulunan sınır birliklerinden Çok Namlulu Roketatarlar ile PKK/PYD mevzileri vuruluyor.
Zeytin Dalı Harekatının 9'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'teki sınır birliklerinden PKK/PYD hedeflerine ÇNRA ile vurdu. Kilis'ten çıplak gözle roketlerin gidişi saniye saniye izlendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.