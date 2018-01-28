Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ÇNRA ile vuruyor

KİLİS - Kilis'te konuşulu bulunan sınır birliklerinden Çok Namlulu Roketatarlar ile PKK/PYD mevzileri vuruluyor.

Zeytin Dalı Harekatının 9'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'teki sınır birliklerinden PKK/PYD hedeflerine ÇNRA ile vurdu. Kilis'ten çıplak gözle roketlerin gidişi saniye saniye izlendi.