Afrin'deki Pkk/pyd Mevzileri Böyle Vuruluyor
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Afrin'deki Pkk/pyd Mevzileri Böyle Vuruluyor

Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruluyorKİLİS - Kilis'e yapılan roketli saldırılar sonrası Afrın'daki PKK/PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.

Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruluyor

KİLİS - Kilis'e yapılan roketli saldırılar sonrası Afrın'daki PKK/PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.
Saat 18.15 sıralarında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın bölgesinden Kilis kent merkezine atışan 2 rokette 2 kişi hayatını kaybetmesi 11 kişinin yaralanması üzerine sınırda konuşulu bulunan, fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar tarafından Afrın'daki PKK/PYD mevzileri vuruluyor. Ateşlenin toplardan çıkan mermilerin gidişi saniye saniye gözlendi.

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