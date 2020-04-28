Afrin'deki patlamada ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı 33'e yükseldi Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının 33'e yükseldiği açıklandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının 33'e yükseldiği açıklandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 33 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Patlama sonucu çıkan yangın tankere yakın olan araçların tamamen yanmasına neden oldu. Patlamanın ardından bazı sivillerin araçlarında mahsur kaldığı, çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - AFRİN

Kaynak: İHA