Afrin'deki patlamada ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 43'e yükseldi
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Afrin'deki patlamada ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 43'e yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 43'e yükseldiği açıklandı.

Afrin'deki patlamada ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 43'e yükseldi
28.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:28

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 43'e yükseldiği açıklandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yaralıların sayısı ise 43'e yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, tankere yakın olan araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı. - AFRİN

Kaynak: İHA

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