Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti
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Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

10.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:35
Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti

'nin Halep iline bağlı ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA
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