Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)