Afrin'deki Operasyon, Kürtlerin Selameti İçin Yapılıyor"

EKREM PAYAN - Şırnak'taki kanaat önderleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Şırnak'ta kanaat önderlerden Arslan Tatar, AA muhabirine, Afrin'deki operasyonu desteklediklerini belirterek, ailelerinden 2 bin kişinin operasyona gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Yıllardır ailesiyle terörle mücadelede dik durduklarını ve dik durmaya da devam edeceklerini ifade eden Tatar, "Ben ve ailem 2 bin kişi olarak Afrin'deki operasyona katılmaya hazırız. Her zamanda devletimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Artık bu saatten sonra Kürt ve Türk halkının hep birlikte bir olma mecburiyetimiz doğmuştur ve doğacaktır." diye konuştu.

"Allah askerimize zeval vermesin"

Herkesin Afrin operasyonunu desteklediğini, devletin ve askerlerin yanında olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararlarında yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak terör unsurlarını hedef aldığını vurguladı.

"Sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma ile terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye'yi görmüştür." diyen Tatar, ülkenin yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla sığınmacılara sahip çıktığını, dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna geldiğini anlattı.

Türkiye'nin mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur. Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Allah askerimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Allah sayın Cumhurbaşkanımızı da bu ülkenin başından eksikliğini göstermesin."

Kürtleri terör örgütlerinden kurtarma operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan kanaat önderlerinden Mehmet Nuri Genç de harekatın Kürtlere karşı değil, aksine Kürtleri terör örgütü PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarma operasyonu olduğunu söyledi.

ABD güdümündeki terör örgütlerinin orada yuvalandığını aktaran Genç, "Suriyeli Kürtleri kurtarma iddiasında bulunan insanların hiçbir şekilde Kürtlükle ilgisi olmayan terör örgütleridir." dedi.

Her türlü terör örgütüne karşı olduklarını belirten Genç, Marksist felsefeye sahip ve yıllarca "Biz kapitalizme karşıyız." diyen terör örgütlerinin bugün emperyalist ve kapitalist güçlerin güdümünde tetikçilik yaptığını söyledi.

Harekatta sivillerin zarar görmediğini belirten, Kürtlerin selameti ve istikbali için operasyonun elzem olduğunu ifade eden Genç, "Afrin'deki operasyon, Kürtlerin selameti için yapılıyor." ifadelerini kullandı.