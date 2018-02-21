Afrin'deki Mehmetçiklerin Ailelerine Ücretsiz Tıraş

Erzurum'da kuaförlük yapan Tolga Gürbüz ve Ferit Teper iş yerlerine astıkları pankartla Afrin'deki askerlerin ailelerini ücretsiz tıraş edeceklerini duyurdu.

İş yerinde bulunan pankart üzerinde"Afrin'deki Mehmedimin babasına, kardeşine, çocuklarına tıraş bizden" yazdıran Tolga Gürbüz ve Ferit Teper ellerinden geldiği kadar destek olmak istediklerini onların yalnız bırakmayacaklarını vurguladılar.

Afrin'deki askerleri de tıraş etmek istediklerini ifade eden Tolga Gürbüz, "Afrin'deki Mehmetçiğimize buradan sevgi saygı gönderiyoruz en kısa zamanda Afrin'deyiz. Afrin'de bulunan Mehmetçiğimizi yerinde ziyaret edeceğiz burada nasıl ücretsiz hizmet veriyorsak orada da onlara destek amaçlı hizmet vereceğiz" diye konuştu. - ERZURUM