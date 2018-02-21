Afrin'deki Mehmetçik'e Güvenlik Korucularından "Gönüllü" Destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek için gönüllü olan Diyarbakır ve Mardin'den 180 güvenlik korucusu bölgeye uğurlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yıllarca terör örgütü PKK'yla mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, Afrin'in de teröristlerden temizlenmesi için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarına başvuru yaptı.

Başvuruda bulunan yüzlerce güvenlik korucusundan ilk etapta Diyarbakır ve Mardin'den 180'i ilçelerden dualarla Diyarbakır'a uğurlandı.

Güvenlik korucuları, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında basına kapalı gerçekleştirilen törenle Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Bölgede çukur operasyonlarına katılanlar seçildi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik korucularının Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı günden bu yana gönüllü olarak katılmak için müracaat ettiğini söyledi.

Güvenlik korucularından gelen bu talebi yetkililere ulaştırdıklarını ifade eden Sözen, "Terör operasyonlarında beraber görev aldığımız askerimiz orada şehit olurken evlerimizde bu operasyonu izlemeye gönlümüz razı gelmedi." dedi.

Sözen, başvuruda bulunan yüzlerce güvenlik korucusundan öncelikle Sur ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılan ve Foça Jandarma Komando Okullar Komutanlığında eğitim alan güvenlik korucularının seçildiğini ifade ederek, güvenlik korucularının nerede ihtiyaç duyulursa orada görev yapacaklarını belirtti.

"Biz oraya Kürtleri teröristlerin zulmünden kurtarmak için gidiyoruz"

Sözen, güvenlik korucularının harekata katılmasının, terör örgütü tarafından "Harekat Kürtlere karşı yapılıyor" algısını kırmak açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Korucuların harekata katılmak istemesinin başlıca sebebinin operasyonun teröristlere yönelik yapılması olduğunu vurgulayan Sözen, "Kürt gidip, Kürt'ü öldürmez. Biz oraya Kürtleri teröristlerin zulmünden kurtarmak için gidiyoruz. Operasyonda nerede ihtiyaç duyulursa orada görev yapacağız. Korucularımızın bir diğer avantajı da oradaki yerel dili bilmesi ve terör örgütünün zulmüne maruz kalan Suriyeli mazlumlarla daha rahat iletişim kurabilecek olmasıdır." diye konuştu.