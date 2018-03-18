Afrin'deki Mehmetçiğe Isparta Gül Lokumu ve Kuruyemiş Desteği

Isparta'da gönüllü iş adamlarından oluşan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hazırladıkları gül lokumu ve kuruyemişleri, 4 araçlık konvoyla Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na teslim ettiler.

Isparta'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren, işletmeleriyle ülke genelindeki birçok il ve yurt dışına ürün ihracatı yapan gönüllü iş adamları, Afrin'deki Mehmetçik için binlerce kutu ve paket halinde yöresel gül lokumu ve kuruyemiş hazırladı.

Önceki gün Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen gönüllüler için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, gönüllü iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Burada araçlarına Türk bayrağı takan gönüllüler, edilen duanın ardından 4 araç ile yola çıktılar. Kilis'e ulaşan Ispartalı iş adamları, daha sonra Kilis İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanı tarafından karşılanan gönüllüler, yaptıkları ziyaret sonrasında götürdükleri gül lokumu ve kuruyemişleri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere teslim etti.

Ispartalı gönül elçileri daha sonra Kilis İl Jandarma Komutanlığı önünde Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA