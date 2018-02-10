Afrin'deki kahraman mehmetçiğe yöresel yemekler gönderildi

Bölge halkı Mehmetçik'ten bölgeyi teröristlerden arındırmaları için dua ettiklerini söyledi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye personeli ve gönüllü anneler, Afrin'deki Mehmetçik için yöresel ev yemekleri hazırladı.

İslahiye belediyesi Kemal Vural önderliğindeki belediye personeli ve Değirmencik Mahallesinde yaşayan gönüllü anneler, Afirin'de Zeytin dalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçik için içli köfte, sac böreği, ayran çorbası, irmik helvası hazırladı. Hazırlanan yemekler, Suriye sınırına götürülmek üzere belediye personeli tarafından teslim alındı.

Kahraman Mehmetçik için dua eden kadınlar, bölgenin teröristlerden arındırılmasını istedikleri Mehmetçik'ten huzur ve güven ortamının yeniden inşa etmeleri için dua ettiklerini kaydetti. Kadınlar, yemekleri hazırladıkları alanda, "Her kadın bir Nene Hatun'dur" yazılı pankartta açtı.

Yaklaşık 50 kadın gün boyu yöresel yemekleri hazırladıkları alanı Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı tugay komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve bazı askeri yetkililer, ziyaret ederek, kadınlara teşekkür etti.