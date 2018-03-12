Afrin'deki Hedefler, Çnra ile Vuruldu
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Afrin'deki Hedefler, Çnra ile Vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.

Afrin'deki Hedefler, Çnra ile Vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA'ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından "Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için" notuyla paylaştı.

- Kilis

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