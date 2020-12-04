Afrin'deki bombalı terör saldırısı

Hatay Valiliği, Afrin'de meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Hatay Valiliği, Afrin'de meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.30 sularında Afrin-Cinderes yolu üzerindeki bir fırının önünde, araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu