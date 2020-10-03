Afrin'deki bombalı araç saldırısının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrin'deki bombalı araç saldırısının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

03.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:50
Afrin'deki bombalı araç saldırısının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde, 2 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde, 2 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Afrin'de bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralandığı anımsatıldı.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab yerel kolluk birimlerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim'de, Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El Nayrouz Kavşağı'nda bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralanması olayının faili olduğu değerlendirilen bir şahıs, Afrin yerel kolluk kuvvetleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu yakalanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Hülya Avşar Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Ali Palabıyık Steven Gerrard Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrin'deki bombalı araç saldırısının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:50:50. #1.14#
title