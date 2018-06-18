Afrin'deki Birliklerin Dönüşleri Başladı

Afrin operasyonunu yürüten ve bölgede güvenliği sağlayan birliklerin Türkiye'ye geri dönüşleri başladı.

Zeytin Dalı Harekatı yürütülen Afrin'de operasyon sonrası güvenliği sağlayan birliklerin Türkiye'ye geri dönüşlerine başlandı. Afrin'deki 20 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı. Tank, askeri Zırhlı personel Taşıyıcı (ZPT) ve kamyonlar ile askeri personelden oluşan 20 araçlık konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı'na giriş yaptı.

Birliklerin ihtiyaç durumuna göre Münbiç ya da Kandil'e sevk edilebileceği belirtildi. - GAZİANTEP