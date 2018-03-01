Afrin'deki Askerlere İskilip Dolması İkram Edilecek

Çorum'un İskilip Belediyesince Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere İskilip dolması ikram edilmek üzere çalışma başlatıldı.

İskilip Belediyesi tarafından 3 Mart Cumartesi günü Kilis'te "41 kere maşallah" sloganıyla 41 kazanda pişirilecek İskilip dolmasını yapacak ustalar ve yemek malzemelerinin uğurlanması için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Recep Çatma, ilçe meydanında düzenlenen törende, ülkenin bekası için sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren Mehmetçik'in yalnız olmadığını göstermek ve bunu kalben anlatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda Afrin ve bölgede görevli askerlere 500 yıllık geleneğe sahip İskilip dolması ikram etmeye karar verdiklerini anlatan Çatma, "İskilip dolması Kilis'te aşçılarımız tarafından 41 kazanda pişirilecek ve başta Afrin'de terörle mücadele veren askerlerimiz olmak üzere bölgedeki yaklaşık 8 bin askere öğle yemeğinde ikram edilecek." dedi.

İskilip dolmasının tarihteki önemi hakkında bilgi veren Çatma, şunları kaydetti:

"İskilip dolması, 8-14 saat arasında odun ateşinde pişen bir et yemeğidir. Osmanlı zamanında askerin sefer yemeğidir. Etin buharında da pilav pişmektedir. Beraberinde çorba ve helva ikramı da yapılacaktır. İskilip dolması, orada askerimize sıcak sıcak dağıtılacaktır. İskilip dolmasının sıcak şekilde dağıtılmasının ötesinde Türk milletinin desteğinin yanlarında olduğu Mehmetçik'imize hissettirilmiş olacaktır."

Dolmanın yanı sıra Çorum leblebisi de ikram edecekleri askerlere ayrıca ilçedeki vatandaşlarca gönderilen çeşitli hediyelerin ulaştırılacağını dile getiren Çatma, Çorum milletvekilleri ve yerel yöneticilerle beraber kendilerinin de Kilis'e gideceğini kaydetti.

AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ve İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek de konuşmalarında, Türk askerinin ve devletinin yanında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzer dua etti.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın da gösteri sunduğu törenin ardından İskilip dolmasını hazırlayacak 30 kişilik ekip, bir tır, bir kamyon ve iki minibüsle Kilis'e hareket etti.