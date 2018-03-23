Afrin'deki Askerlere 1 Tır Su Gönderildi
Kızılcahamam ilçesinden Afrin'e, "gönül suyu" kampanyası kapsamında bir tır su gönderildi.
Kızılcahamam ilçesinden Afrin'e, "gönül suyu" kampanyası kapsamında bir tır su gönderildi.
Kızılcahamam Belediye binası önünden Müftü Selçuk Kılıçbay'ın yaptığı dua ile yola çıkan su dolu tır, Afrin'de görevli Mehmetçik'e ulaştırılacak.
Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Javsu, Kızılcahamam Çamlık Maden Suyu İşletmeleri ve Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü kampanya, vatandaşlardan destek gördü.