Afrin'deki Askerlere 1 Tır Su Gönderildi

Afrin'deki Askerlere 1 Tır Su Gönderildi

Kızılcahamam ilçesinden Afrin'e, "gönül suyu" kampanyası kapsamında bir tır su gönderildi.

Afrin'deki Askerlere 1 Tır Su Gönderildi

Kızılcahamam ilçesinden Afrin'e, "gönül suyu" kampanyası kapsamında bir tır su gönderildi.

Kızılcahamam Belediye binası önünden Müftü Selçuk Kılıçbay'ın yaptığı dua ile yola çıkan su dolu tır, Afrin'de görevli Mehmetçik'e ulaştırılacak.

Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Javsu, Kızılcahamam Çamlık Maden Suyu İşletmeleri ve Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü kampanya, vatandaşlardan destek gördü.

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