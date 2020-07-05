Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde, iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan, araç yakma ve 11 bombalı eylemin sorumlusu terör örgütü YPG/PKK üyesi 7 zanlı tutuklandı.

Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı
05.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:41

Suriye'nin Afrin bölgesinde, iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan, araç yakma ve 11 bombalı eylemin sorumlusu terör örgütü YPG/PKK üyesi 7 zanlı tutuklandı.

Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda iki hücre evine yönelik operasyonda, 16 Haziran'da gözaltına alınan anne, baba, oğulları ve gelinlerinden oluşan 7 kişilik terör örgütü YPG/PKK mensubunun sorguları tamamlandı.

Teröristlerden, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C. Afrin'de tutuklandı.

Teröristler, araç yakma ve 11 bombalı eylemde 9 sivili yaraladıkları gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Patlayıcı madde bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından Afrin'deki mahkemede yargılanacak.

Operasyon

Suriye'nin Afrin bölgesinde 16 Haziran'da 2 hücre evine düzenlenen operasyonda, YPG/PKK mensubu 7 zanlı yakalanmış, aynı aileden olduğu belirlenen teröristlerin araç yakma ile 11 bombalı eylemin sorumlusu olduğu belirlenmişti.

Aile üyelerinin yakalandığı evlerden birinde ele geçirilen kamera kartında, teröristlerin düzenledikleri bazı bombalı saldırıların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sorgulama aşamasında, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C'nin örgütteki faaliyetleri hakkında itiraflarda bulunmuş, düzenledikleri 11 bombalı eylemi Tel Rıfat bölgesindeki "Emin" kod adlı teröristin organize ettiğini, eşi ve kayınbiraderlerinin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde "Emin" ile irtibatta olduğunu anlatmıştı.

Diğer itirafçı Muhammed A. da Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce YPG/PKK safında yer aldığını, harekattan sonra da sivil görünümle bombalı eylemler gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Emin kod isimli terörist bana 'Sana patlayıcı gönderelim, Afrin ve Azez'de adamlarımız da var, bizimle çalış.' diye teklifte bulunup karşılığında 500 dolar vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Daha sonra o ne söylerse ailecek yerine getirdik." ifadesini kullanmıştı.

Teröristlerin, "Emin" aracılığıyla Afrin'deki boş bir araziye bırakılan patlayıcıları saldırı gerçekleştirmeden önce "piknik yapma" görüntüsü verip aldığı, ardından evlerine taşıdığı ve patlayıcı düzeneğini hazırlayıp infilak ettirdikleri belirlenmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var Haber
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı Haber
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Haber
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti Haber
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Esra Erdoğan Esra Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Düğün Göztepe Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 15:44:30. #1.15#
title