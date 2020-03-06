Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi. - HALEP
Kaynak: İHA