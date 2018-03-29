Afrin'de Yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, Şehit Oldu (2) - Yeniden

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23), tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hafta sonra şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Acı haber Ankara'daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Necmetin Yiğit'in babası Mustafa Yiğit'i 5 yıl önce kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit'le birlikte yaşadığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesi yarın Niksar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Gökçeli beldesinde toprağa verilecek.

- Tokat