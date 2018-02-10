Afrin'de yaralanan asker konuştu: "En son tepeyi alana kadar geri dönmek yok"

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketli saldırısı sonucu işitme kaybı yaşayan ve tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinden taburcu olarak memleketi Gördes'e gelen Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı, operasyonda yaşananları anlattı

İstirahat için memleketine gelen Uzman Çavuş Kayalı'yı Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz karşıladı

Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı:

" Tek emelimiz var, en son tepeyi alana kadar geri dönmek yok. Ne pahasına olursa olsun en son teröristin leşini serene kadar devam edeceğiz"

"Burada yiyemeyeceklerimizi orada dağın tepesine çıkarıyorlar"

"Arkamızda analarımızın, ak sakallı dedelerimizin duasının olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor"

MANİSA - Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı, "Hiçbir zaman geri dönmeyi, vazgeçmeyi düşünmedik. Tek emelimiz var, en son tepeyi alana kadar geri dönmek yok" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı, teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu hafif işitme kaybı geçirdi. Kayalı, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından istirahat için memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine geldi. Uzman Çavuş Orhan Kayalı'yı karşılayan Gördes İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, kendisini ve babası Süleyman Kayalı'yı makamında ağırladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın en başından bu yana görev aldığını anlatan Kayalı, 7 günlük bir izin aldığını belirterek, istirahatının ardından arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi. Uzman Çavuş Orhan Kayalı, "Biz orada ve ülkemiz için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Aramızda yaralananlarımız da oldu. Biz buna aldırmadan, hiç boynumuzu eğip moralimizi bozmadan arkadaşlarımızın tedavisi yaptık ve devam ettik. Hiçbir zaman geri dönmeyi, vazgeçmeyi düşünmedik. Tek emelimiz var, en son tepeyi alana kadar geri dönmek yok. Ne pahasına olursa olsun en son teröristin leşini serene kadar devam edeceğiz. Ezanımızı, bayrağımızı dindirmeyeceğiz. Moralimiz halkımızın desteğiyle çok güzel. Burada yiyemeyeceklerimizi orada dağın tepesine çıkarıyorlar. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Başta Kilis halkı olmak üzere tüm Türkiye halkına çok teşekkür ederiz. Ellerine kollarına sağlık. Dualarının hep bizimle olduğunu biliyoruz. Arkamızda analarımızın, ak sakallı dedelerimizin duasının olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor. Onların sayesinde hiçbir zaman karamsar düşünceye kapılmıyoruz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Son tepeye kadar alacağız. Sınırlarımızın güvenliğini sağlayacağız ve bizim görevimiz orada bitecek" dedi.

Uzman Çavuş Kayalı ile sohbet eden Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, 80 milyonun Mehmetçik ile birlikte olduğunu ifade ederek, "Devletimiz milletimiz her zaman arkanızda. Operasyon sırasında askerimiz yaralanmasına rağmen 'tekrar geri gideceğim, mücadelemi sürdüreceğim. Geri dönmek yok' diyor. 'Artık gitmem. Ben mücadelemi verdim. Burada bitti' demiyor, kanının son damlasına kadar mücadele etmek istiyor. Böyle bir milletin karşısında kim durabilir, kimse duramaz Allah'ın izniyle" dedi.

Annesi tarhana çorbası hazırlamış

Annesinin kendisi için meşhur tarhana çorbası hazırladığını söyleyen Uzm. Çvş. Kayalı 7 günlük istirahatın ardından görevine geri dönecek. Kendisine Türk Bayrağı hediye edilen Uzm. Çvş. Kayalı, "Bu bayrağı milletim için alıyorum. Bayrağımızı oradaki en son tepeye dikeceğime söz veriyorum" şeklinde cevap verdi.