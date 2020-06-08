Afrin'de yangın Suriye'nin Halep kentinde bulunan Afrin ilçesinde yangın çıktı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Afrin ilçesinde yangın çıktı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Afrin ilçesindeki Cinderes bölgesinde yangın çıktı. Yangına Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle Kahramanmaraş'ta bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFRİN

Kaynak: İHA