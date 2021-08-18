Son dakika: Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika: Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin'e teröristlerce gerçekleştirilen çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin'e teröristlerce gerçekleştirilen çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Son dakika: Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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