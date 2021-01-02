Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü
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Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü

02.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:16
Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Gün içinde Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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