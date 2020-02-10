Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 7 yaralı

10.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:07

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin'de el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların bulunduğu 7 sivili de yaraladı" denildi. ANKARA,

Kaynak: DHA