Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 7 yaralı
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Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 7 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin'de el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

10.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:07
Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 7 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin 'de el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların bulunduğu 7 sivili de yaraladı" denildi. ANKARA,


Kaynak: DHA
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