Afrin'de terör saldırısı: 4 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı.
20.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:09
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörde arındırılan Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 4 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.
Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: AA