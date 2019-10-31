Afrin'de terör saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı

31.10.2019 09:44

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 4 sivil yaşamını yitirdi, 11sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.

Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

Kaynak: AA