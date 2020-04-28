Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40'a ulaştı
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Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40'a ulaştı

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralı sayısı 47'ye yükseldi.

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40'a ulaştı
28.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:14

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralı sayısı 47'ye yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı. - AFRİN

Kaynak: İHA

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