Afrin'de Suç Çetesi Öso'ya Teslim Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin'de yürütülen operasyon kapsamında çökertilen suç çetesi üyeleri ÖSO'ya teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de operasyon başlattı. TSK'nın Afrin'de terör örgütü YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında suç çetesi Ahrar el Şarkiye üyeleri ÖSO'ya teslim oldu. Grup üyelerinin yağma ve soygun yaptığı belirtildi.

(İHA)