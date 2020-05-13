- Afrin'de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı - Afrin'de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

- Afrin'de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde yer alan Racu Caddesi'nde Suriye Milli Ordusundan bir komutanın aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamanın ardından 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA