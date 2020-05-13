Afrin'de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde yer alan Racu Caddesi'nde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamanın ardından 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırdığı bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar geldiği belirtildi. - AFRİN

Kaynak: İHA