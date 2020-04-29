Afrin'de sivillere yönelik bombalı saldırı Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde yer alan Mahmudiye Mahallesi'nde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı. - AFRİN

Kaynak: İHA