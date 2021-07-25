Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı
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Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye Sivil Savunması, terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde yer alan Suriye Sivil Savunma Merkezi'ne düzenlenen füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Suriye Sivil Savunması, terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde yer alan Suriye Sivil Savunma Merkezi'ne düzenlenen füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Suriye Sivil Savunması, terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde düzenlenen füze saldırısında hedef alınan Sivil Savunma Merkez Binası'nın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, Sivil Savunma Binası'na füzelerin düştüğü ve binadan dumanların yükseldiği gözlenirken, saldırı sırasında çevredeki vatandaşların füzenin düştüğü noktaya olan yakınlığı ise dikkat çekti.

Öte yandan ilçedeki sivil yerleşim bölgelerinin ve Sivil Savunma Merkezi'nin hedef alındığı saldırıda 7 sivilin yaralandığı ve saldırı nedeniyle Sivil Savunma Merkezi'nde de ağır hasarın meydana geldiği kaydedilmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Afrin'de Sivil Savunma Merkezi'nin vurulduğu anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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