Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı

20.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:44

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerini kaçıran terörist Duzyer Kurdi'nin, jandarma tarafından Suriye'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/Racu/Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu hatırlatıldı. Şehitlerin cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı, kaçırılma görüntülerinin de terör örgütüne ait kanallarda yayınlandığı belirtilerek, "Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu 'Zeynel' kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi, Suriye/Racu/Mamaluşağı köyünde yakalandı" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA