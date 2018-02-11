Tüm Türkiye Yasa Boğuldu! İşte Afrin'de Şehit Olan 11 Askerimiz
AFRİN HAREKATI'NDA 23. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Tüm Türkiye Yasa Boğuldu! İşte Afrin'de Şehit Olan 11 Askerimiz

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde şehit olan 11 askerimizin kimlikleri belli oldu. Acı haber askerlerimizin ailelerine ulaştırıldı.

Afrin'deki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde bölgeden 11 şehit haberi geldi.

2 askerimiz düşen ATAK helikopterinde 9 askerimiz ise 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmalarda şehit oldu.

İŞTE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN KİMLİKLERİ

ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerimiz:

Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut - Kırıkkale

Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman - Ankara

1027 rakımlı tepede şehit olan 9 askerimiz:

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş - Mersin Anamur

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın - Samsun

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin - Samsun

Piyade Uzman Çavuş Halis Koca - Adana

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan - Gaziantep

Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz - Hatay

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege - Eskişehir

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca - İstanbul

Piyade Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu - Giresun

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et