Tüm Türkiye Yasa Boğuldu! İşte Afrin'de Şehit Olan 11 Askerimiz
Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde şehit olan 11 askerimizin kimlikleri belli oldu. Acı haber askerlerimizin ailelerine ulaştırıldı.
Afrin'deki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde bölgeden 11 şehit haberi geldi.
2 askerimiz düşen ATAK helikopterinde 9 askerimiz ise 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmalarda şehit oldu.
İŞTE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN KİMLİKLERİ
ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerimiz:
Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut - Kırıkkale
Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman - Ankara
1027 rakımlı tepede şehit olan 9 askerimiz:
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş - Mersin Anamur
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın - Samsun
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin - Samsun
Piyade Uzman Çavuş Halis Koca - Adana
Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan - Gaziantep
Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz - Hatay
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege - Eskişehir
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca - İstanbul
Piyade Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu - Giresun