Afrin'de şehit askerlerin cenazelerini kaçıran terörist hakim karşısında

30.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:02

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazelerini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 23 Ocak 2018'de şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarının kaçırılmasıyla ilgisinin bulunduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan Kurdi ile avukatı katıldı.

Kurdi, duruşmada tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, YPG/PKK içinde silahlı eğitim aldığını belirtti.

Olay günü "Zeynel" isimli kişinin kendisini arayarak iki askerin cenazelerinin alınması talimatını verdiğini iddia eden Kurdi, "Verilen emri yerine getirmek zorundaydım. Gitmeseydim ya kardeşimi ya da babamı öldüreceklerdi, mecburen gittim, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Durzi, örgütün kendisine silah verdiğini ve aylık 5 bin Suriye lirası maaş aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edildiği çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA