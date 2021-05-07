Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı

Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

SURİYE'de, Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde bulunan ve iç savaşta bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Ömer Bin Hattap Camisi'nde, 2019'da Hatay Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle başlatılan restorasyon tamamlandı Yetkililer, bugün kılınan cuma namazı ile camiyi ibadete açtı.

SURİYE'de, Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde bulunan ve iç savaşta bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Ömer Bin Hattap Camisi'nde, 2019'da Hatay Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle başlatılan restorasyon tamamlandı Yetkililer, bugün kılınan cuma namazı ile camiyi ibadete açtı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek, "Bulduğumuzda hijyenik olmayan tuvalet, gasilhane ve imamevi yenilendi. Dinlenme alanları ve yeşil alan gibi sosyal alanlar yapıldı" dedi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle kullanılamayan ve sivri kemerli yapısıyla Osmanlı mimarisi olan Ömer Bin Hattap Camisi'nin restorasyonu için 2019 yılında Hatay Valiliği ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle harekete geçildi. Yaklaşık 250 kişinin ibadet edebildiği caminin bulunduğu Şeyh Hadid bölgesinde ekipler, ilk olarak elektrik ve su işleriyle altyapı hazırlıklarını tamamladı. 2 yıla yakın zamanda caminin orijinal dokusunu bozmadan çalışmalarını tamamlayan ekipler, bugün ilk cuma namazıyla camiyi ibadete açtı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek, Afrin'de Ömer Bin Haddad Camisi'nin inşasını özveriyle yaptıklarını belirtti.

'CAMİMİZE ELEKTRİK VE SU GETİRDİK'Restorasyon çalışmalarının 2 aşamada ele alındığını belirten Çiçek, "Birinci aşama, eserlerin yapısal sorunları ve mimarı bütünlükleri gözeterek yapılan çalışmalar oldu. İkincisi ise buradaki yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilmesi gözlenerek yapıldı. Birinci aşamada yapıya zarar veren yağlı boya çimento gibi yapılar ortadan kaldırılarak raspa edildi. Aynı zamanda taşların arasındaki boşalan yerler dolduruldu. Daha sonra mevcuttaki yoğun ziyaretçisi bulunan bu eserimizin bulduğumuzda hijyenik olmayan tuvalet, gasilhanesi, imamevi gibi sosyal dokuları yenilendi. Uygun yerlere dinlenme alanları ve yeşil alan gibi sosyal alan yapıldı. Burada en önemlisi elektrik ve suyu bu yapıya getirdik. Şu anda jeneratörler yardımıyla elektrik ve hidrofor yardımıyla da su veriliyor" diye konuştu.

Daha önceden hizmet olmadığını söyleyen bölge sakinlerinden Süleyman Yahya (39), "Camimiz şimdi daha güzel. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı
Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afrin'de restorasyonu tamamlanan Ömer Bin Hattap Camisi, ibadete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:10:46. #1.14#

title