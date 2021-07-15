AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ
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AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldi.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldi. Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Raşid, "Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Cenazeler poşetler içinde üst üste atılmış. Bulunan ceset sayısı şu ana kadar 68. Bu bölge PKK terör örgütü kontrolündeyken onlara karşı gelen kişilerin kaybolduğu infaz edildiği duyulmuştu. Büyük ihtimalle bu mezarlıkta, kaybolan ve onların karşısında duran kişilerin toplu mezarlığı olabilir. Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemler devam edecek" dedi.

AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ
AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ
AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ
AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
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AFRİN'DE PKK/YPG/PYD'NİN KATLİAMINDA TOPLU MEZARDAN ÇIKARILAN CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ - Haberler
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