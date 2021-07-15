Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)

CESET SAYISI 68 OLDUSuriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki yerde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı, 68'e yükseldi.

CESET SAYISI 68 OLDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki yerde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı, 68'e yükseldi. Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Raşid, "Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Cenazeler poşetler içinde üst üste atılmış. Bulunan ceset sayısı şu ana kadar 68. Bu bölgede PKK terör örgütü kontrolündeyken onlara karşı gelen kişilerin kaybolduğu, infaz edildiği duyulmuştu. Büyük ihtimalle bu mezarlık da kaybolan ve onların karşısında duran kişilerin toplu mezarlığı olabilir. Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemler devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu