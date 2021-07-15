Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
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Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)

Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Güncel

CESET SAYISI 68 OLDUSuriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki yerde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı, 68'e yükseldi.

CESET SAYISI 68 OLDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki yerde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı, 68'e yükseldi. Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Raşid, "Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Cenazeler poşetler içinde üst üste atılmış. Bulunan ceset sayısı şu ana kadar 68. Bu bölgede PKK terör örgütü kontrolündeyken onlara karşı gelen kişilerin kaybolduğu, infaz edildiği duyulmuştu. Büyük ihtimalle bu mezarlık da kaybolan ve onların karşısında duran kişilerin toplu mezarlığı olabilir. Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemler devam edecek" dedi.


Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)
Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
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Afrin'de PKK/YPG/PYD'nin katliamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi (2) - Haberler
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