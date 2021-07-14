AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI
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AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR Örgütü PKK YPG PYD'nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı.

TERÖR Örgütü PKK YPG PYD'nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. Çuvallar içerisinde 35 kişinin iskeletleri bulundu.Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKKYPGPYD'nin katliamını gözler önüne serdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı. Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARA İLE KARŞILAŞILDI

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKKYPGPYD'nin katlıamı ortaya çıktı. Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 35 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasından endişe edildiğ öğrenildi. Ancak bölgede havanın kararması nedeniyle kazı çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanılmak üzere ara verildi.

AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI
AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI
AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI
AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AFRİN'DE PKK YPG PYD'NİN KATLETTİĞİ KİŞİLERE AİT TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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