Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
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Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivil yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivil yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Rejim tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümüne isabet eden grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Afrin'de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı
Son dakika haber | Afrin'de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı
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