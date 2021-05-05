Son dakika haberi! AFRİN'DE PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN BOMBALI SALDIRISINDA 5 ÇOCUK YARALANDI

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yer alan Afrin'de PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 çocuğun yaralandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yer alan Afrin'de PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı