Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

SURİYE'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG, kent merkezine füze ile saldırdı. Hatay Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Saat 18.00 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 atım füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."


Teör örgütü YPGPKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

 Hatay Valiliği, YPGPKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

 Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title