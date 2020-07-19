Afrin'de patlama: 3 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
19.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:25
Suriye'nin Afrin ilçesinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. - AFRİN
Kaynak: İHA