Afrin'de patlama: 3 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. - AFRİN

Kaynak: İHA