Afrin'de patlama: 3 ölü,14 yaralı
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
14.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:03
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Kaynak: DHA