Afrin'de patlama: 2 ölü Suriye'nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken; intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA