13.09.2019 22:43

- Afrin'de patlama: 2 ölü

HALEP - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: İHA