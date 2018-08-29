Afrin'de Patlama: 2 Ölü
- Afrin'de patlama: 2 ölüAFRİN - Suriye'de Afrin'in merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
- Afrin'de patlama: 2 ölü
AFRİN - Suriye'de Afrin'in merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afrin'in merkezinde yola döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanan 18 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği alışveriş caddesinin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı öğrenildi.