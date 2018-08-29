- Afrin'de patlama: 2 ölü

AFRİN - Suriye'de Afrin'in merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afrin'in merkezinde yola döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanan 18 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği alışveriş caddesinin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı öğrenildi.